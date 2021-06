Itália regista 1.325 novos casos e ultrapassa 44 milhões de vacinas administradas

A Itália registou 1.325 novas infeções de covid-19 e 37 mortes nas últimas 24 horas, indicou o Ministério da Saúde, no mesmo dia em que ultrapassou as 44 milhões de doses de vacinas administradas no país.