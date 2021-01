"A Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) autoriza a vacina da AstraZeneca para a prevenção da doença covid-19 em pessoas com mais de 18 anos de idade, como recomendado pela Agência Europeia do Medicamento", adiantou o organismo, observando, porém, "um grau de incerteza" quanto à eficácia em pessoas com mais de 55 anos, uma vez que este grupo etário está "mal representado" nos ensaios.

Nesse sentido, a AIFA preconizou "o uso preferencial da vacina AstraZeneca, na pendência de mais dados, em indivíduos com idades compreendidas entre os 18-55 anos", e aconselha "o uso preferencial de vacinas de RNA mensageiro para indivíduos mais velhos e/ou mais frágeis". A mesma preocupação já havia sido expressa pelas autoridades alemãs em relação à eficácia da vacina em pessoas com mais de 65 anos.

A decisão da AIFA surge um dia depois de a Agência Europeia do Medicamento ter autorizado a introdução no mercado comunitário da vacina AstraZeneca/Oxford para todas as pessoas com 18 ou mais anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.206.873 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

