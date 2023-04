Os navios Peluso e Diciotti e barcos de patrulha da Guarda Costeira italiana estão a escoltar as duas embarcações no Mar Jónico (sul) devido às "condições proibitivas do mar", afirmou a entidade na rede social Twitter.

Na segunda-feira, as autoridades italianas intercetaram um barco de pesca com 800 pessoas a mais de 200 quilómetros de Siracusa, na Sicília.

No mesmo dia, foram lançadas operações de resgate de 400 pessoas que navegavam num barco de pesca ao largo do sudeste da Calábria.

Nas últimas semanas, a Itália registou um aumento significativo no número de migrantes e refugiados que chegaram à costa sul do país, vindos do norte da África. Mais de 3.000 migrantes chegaram à costa italiana nos últimos três dias, de acordo com a ANSA.

As chegadas de migrantes em Itália ascenderam a 28.000 nos primeiros três meses de 2023, mais 300 por cento em relação à 2022 [6.800 chegadas], e a este ritmo, as projeções apontam para 430.000 chegadas até ao final do ano, segundo a agência de notícias EFE.

O Governo italiano, segundo a mesma fonte, pretende acelerar as iniciativas para travar as partidas sobretudo da Tunísia e da Líbia.

