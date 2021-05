Com os novos dados, Itália acumulou desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado, 4.172.525 casos de infeção com o novo coronavírus, doença associada a um total de 124.646 mortes.

Dos 306.730 casos ativos, a maioria está a recuperar em casa com sintomas leves ou sem eles, enquanto hoje estão hospitalizadas 12.661 pacientes, menos 567 do que no dia anterior, estando 1.643 nas unidades de cuidados intensivos, menos 46 do que terça-feira.

Em relação à campanha de vacinação, Itália superou hoje os nove milhões de pessoas imunizadas contra o novo coronavírus, uma vez que 9.049 receberam já a segunda e última dose da vacina, ou seja, 15,27% do total da população.

No total, 28.382.984 pessoas receberam a primeira dose da vacina.

Face à redução dos contágios e ao aumento de pessoas vacinadas, o Governo italiano continua a levantar paulatinamente as restrições.

Hoje, começou a redução do horário do recolher obrigatório, passando as pessoas a estar obrigadas a regressar a casa até às 23:00 locais (22:00 em Lisboa), quando, até terça-feira, era até às 22:00.

Todas as regiões italianas estão na "zona amarela", a de menores restrições, à exceção do Vale da Aosta (norte), que permanece na zona laranja", ou de risco médio de contágio.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

JSD // PMC

Lusa/Fim