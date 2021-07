Na terça-feira, o país, que já tem mais de 50% da população com a vacinação completa contra a covid-19, divulgou o registo de 3.558 novos contágios.

Os novos contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2 estão a aumentar no território italiano e já se encontram em níveis que eram registados em final de maio.

Com estes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.297.337 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do ministério italiano.

O Instituto Superior de Saúde italiano tem vindo a alertar que a pandemia de covid-19 está a ganhar novamente terreno no país, especialmente junto das pessoas mais jovens.

O número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, situa-se agora nos 127.905, segundo a mesma fonte.

Nos hospitais italianos estão internados em enfermarias 1.196 doentes covid-19, mais dois em relação à véspera, e 158 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos sete em comparação ao dia anterior.

A campanha de vacinação em Itália continua e foram administradas, até à data, 62.922.304 doses em todo o país.

Um total de 28.261.081 pessoas já têm o processo de imunização completo contra a doença covid-19, número que representa 52,33% da população do país com mais de 12 anos de idade.

Em Itália, a única medida de prevenção obrigatória que se mantém é o uso de máscara em espaços públicos fechados, mas o Governo já fez saber que não exclui maiores restrições caso a situação epidemiológica do país continue a agravar-se, como, por exemplo, a exigência de um certificado de vacinação para entrar em bares e em locais de diversão, à semelhança do modelo francês.

A região da Sicília (sul de Itália) anunciou, entretanto, que vai pedir um teste negativo à covid-19 aos viajantes procedentes de França, Grécia ou dos Países Baixos, medida que já era solicitada às pessoas que chegavam de Portugal, Espanha ou Malta, além de outros países fora do espaço da União Europeia (UE).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.119.920 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

