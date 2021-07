Os novos contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2 estão a aumentar no território italiano e já se encontram em níveis que eram registados em final de maio.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.284.332 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus, de acordo com o boletim informativo do ministério italiano.

Como o Instituto Superior de Saúde italiano tem vindo a alertar, a pandemia de covid-19 está a ganhar novamente terreno no país, especialmente junto das pessoas mais jovens.

A idade média das novas infeções situa-se nos 28 anos e quase todos são casos assintomáticos, de acordo com a mesma fonte.

"A transmissão está em fase crescente", alertou o presidente do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro, citado pelas agências internacionais.

E acrescentou: "O quadro tende a piorar em todas as regiões, embora a nível regional ainda esteja abaixo do nível epidémico (...). A variante Delta do SARS-Cov-2 [caracterizada como mais resistente e mais transmissível] está a impor-se e fará aumentar os casos positivos".

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus SARS-Cov-2 em Itália - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus -- aumentou de 0,66 (valor registado na semana passada) para 0,91.

Em termos de óbitos (indicador que está a registar níveis mínimos e que nas últimas 24 horas somou 13 vítimas mortais), o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, elevou-se para 127.864.

Apesar de estar ainda longe de níveis considerados como preocupantes, a pressão exercida sobre os hospitais italianos voltou a crescer depois de meses em queda.

Um total de 1.273 doentes covid-19 estão atualmente internados em enfermarias em Itália, mais 24 em comparação à véspera.

Dos atuais pacientes internados, 162 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais um em relação ao dia anterior.

O país conta com 43.491 casos de covid-19 ativos, a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos.

A campanha de vacinação em Itália continua a progredir e um total de 26,3 milhões de pessoas já têm o processo de imunização completo contra a covid-19, o que representa 48,70% da população com mais de 12 anos de idade.

Segundo os peritos italianos, é a progressão da vacinação que está a ter impacto nos atuais níveis de mortalidade associados à covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, até à data, mais de quatro milhões de mortos em todo mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

SCA // HB

Lusa/Fim