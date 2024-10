As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que detetaram dois drones, sendo que um deles foi destruído pela Força Aérea israelita no espaço marítimo ao largo da costa do centro do país.

O exército acrescentou que o incidente não fez vítimas, enquanto o jornal The Times of Israel afirmou que o segundo drone caiu numa área sem edifícios.

O ataque não foi até ao momento reivindicado por qualquer grupo ou movimento.

Uma hora antes, as forças israelitas tinham alertado a população de Bat Yam, a sul de Telavive, para que se dirigissem para abrigos.

Depois do ataque iraniano com 180 mísseis contra Israel na terça-feira, o grupo xiita libanês Hezbollah, aliado do Irão, lançou na quarta-feira cerca de 100 foguetes, sem causar feridos nem vítimas mortais.

De acordo com um comunicado militar israelita, foram detetados 70 lançamentos de foguetes num período de duas horas contra a zona da Galileia Ocidental, no norte de Israel, e os projéteis caíram em zonas abertas.

Da mesma forma, foram detetados outros dois mísseis que atravessaram a fronteira entre o Líbano e Israel e outros 30, novamente contra a Galileia Ocidental ao final da tarde, todos atingindo zonas despovoadas.

Israel anunciou na quarta-feira a morte em combate de oito soldados no sul do Líbano, um dia depois de ter anunciado uma incursão terrestre no país vizinho.

O Hezbollah disse num comunicado que estava a combater um grupo de soldados israelitas na cidade de Maron al Ras, no sul, perto da chamada Linha Azul, a fronteira de facto que separa os dois países.

A ofensiva terrestre de Israel ocorre após 10 dias de pesados bombardeamentos aéreos que fizeram quase dois mil mortos no sul e leste do Líbano e nos subúrbios do sul de Beirute, os principais redutos do Hezbollah no Líbano.

Seis pessoas morreram num bombardeamento israelita que atingiu na quarta-feira à noite um centro de primeiros socorros do Hezbollah no centro de Beirute, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

As vítimas incluem Hassan Jaafar al-Qasir, genro do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que tinha sido morto num ataque israelita na sexta-feira passada, avançou a organização não governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

VQ (DMC/PNG) // VQ

Lusa/Fim