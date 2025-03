"Aviso urgente aos residentes dos subúrbios ao sul de Beirute, especialmente no bairro de Hadath. A todos os presentes no edifício assinalado a vermelho, como mostra o mapa, e nos edifícios adjacentes: estão perto de instalações pertencentes ao Hezbollah", declarou o porta-voz do exército israelita em língua árabe, Avichay Adraee, na rede social X.

Após o anúncio israelita, o caos instalou-se na zona de Al-Jamous, nos subúrbios ao sul de Beirute, onde os habitantes temem um "massacre", uma vez que o trânsito foi interrompido e são esperadas grandes multidões, informou a agência de notícias oficial libanesa (ANN).

Esta ordem de retirada foi feita depois de o Exército israelita ter detetado dois 'rockets' disparados do Líbano em direção ao norte de Israel na manhã de hoje. Um deles foi intercetado, enquanto o outro caiu em território libanês, referiu um comunicado militar israelita.

O grupo libanês ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, embora uma fonte dentro do movimento se tenha distanciado do lançamento inicial e reafirmado o seu compromisso com o cessar-fogo acordado pelas partes há quatro meses em declarações à Rádio Al-Nour, também afiliada do Hezbollah.

No entanto, pouco depois desta interceção, as forças israelitas lançaram uma série de ataques aéreos contra alegados alvos do grupo xiita em diferentes áreas do sul do Líbano.

O disparo de novos 'rockets' do Líbano em direção ao norte de Israel acontece depois de o Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter retomado os bombardeamentos diários na Faixa de Gaza em 18 de março.

Hoje, a ONU pediu a todas as partes que exerçam contenção após o disparado dos 'rockets' do Líbano em direção a Israel.

"O regresso de um conflito mais largo no Líbano seria devastador para os civis dos dois lados da fronteira e deve ser evitado a todo o custo. É absolutamente necessário que todas as partes exerçam contenção", afirmou a representante da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, num comunicado.

As hostilidades começaram há mais de um ano, com o início dos disparos de 'rockets' pelo Hezbollah contra Israel, alegando agir em solidariedade com o grupo islamita palestiniano Hamas, em guerra com as forças israelitas na Faixa de Gaza desde outubro de 2023.

CSR // APN

Lusa/Fim