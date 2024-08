O carro em que Al Hajj seguia foi atingido por um 'drone' perto de uma esquadra de polícia na entrada sul da cidade, localizada a mais de 50 quilómetros da fronteira com Israel, de acordo com relatos da agência noticiosa libanesa.

Ain el Helu, criado em 1948 nos arredores de Sidon, é o maior campo de refugiados palestinianos no Líbano.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro passado, Israel levou a cabo alguns assassínios seletivos contra membros do movimento islamita Hamas residentes no Líbano, incluindo o número dois da organização, Saleh al Arouri, assassinado em janeiro passado nos arredores de Beirute.

No entanto, os ataques seletivos israelitas tendem a ser dirigidos principalmente contra combatentes do grupo xiita libanês Hezbollah, com o qual Israel tem estado envolvido num intenso fogo cruzado após o início do conflito no enclave palestiniano, em 07 de outubro.

Hoje também, dois alegados membros do Hezbollah morreram num outro ataque com 'drones' contra a cidade de Naqoura, também no sul do Líbano.

Israel intensificou a sua campanha de assassínios seletivos contra o Líbano nos últimos dias, coincidindo com uma escalada da tensão regional e enquanto aguarda uma resposta prometida do movimento xiita Hezbollah a um outro atentado bombista que há 10 dias matou o seu principal comandante militar, Fuad Shukr.

