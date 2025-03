Os prisioneiros chegaram ao Hospital Europeu em Khan Yunis depois de entrarem no enclave palestino com "sintomas de fadiga, tortura e exaustão extrema", de acordo com a agência de notícias palestina Sanad.

As imagens divulgadas mostram dois prisioneiros com barbas longas e muito magros, além de um veículo com as marcas do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

É possível que a libertação tenha sido mediada por esta organização internacional, embora isso não tenha sido confirmado.

Autoridades palestinas e organizações humanitárias estimam que Israel mantém mais de 9.500 prisioneiros palestinos nas suas prisões, incluindo mais de 350 menores, 22 mulheres e 3.405 prisioneiros em detenção administrativa, o que efetivamente permite a sua prisão indefinida sem acusações.

JH // ROC

Lusa/Fim