Em comunicado, o Exército israelita disse que as suas tropas evitaram uma emboscada de supostos membros do Hamas em Issa, perto da cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano.

Segundo o comunicado, as tropas e os serviços de inteligência israelitas fizeram com que "dezenas de terroristas" se refugiassem num edifício usado pelo Hamas, onde foram abatidos por um avião de combate.

A nota adianta que francoatiradores abateram alegados membros do Hamas que iam atacar soldados israelitas.

À medida que o Exército Israelita avança a ofensiva terrestre em Gaza, milhares de habitantes fogem para Deir al-Balah, o refúgio mais próximo da zona dos ataques, indicou o representante em Gaza da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Thomas White.

Numa outra operação em Gaza, a aviação israelita neutralizou uma "célula terrorista", enquanto no campo de refugiados Al-Shati, também no norte do enclave palestiniano, foram mortos "três terroristas", de acordo com o Exército de Israel.

O Hamas lançou em 07 de outubro um ataque contra Israel, que respondeu com uma ofensiva militar. O conflito já fez milhares de mortos e de feridos e centenas de reféns.

ER //

Lusa/Fim