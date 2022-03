Em declarações após conversações com Herzog, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu a visita do seu homólogo como "histórica" e "um ponto de viragem" nas relações turco-israelitas.

"O nosso objetivo comum é revitalizar o diálogo político entre os nossos países com base em interesses comuns e no respeito pelas sensibilidades mútuas", disse Erdogan.

A Turquia, adiantou, está disposta a cooperar com Israel no setor da energia, acrescentando que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Energia turcos vão em breve a Israel para mais conversações sobre o reforço da cooperação.

Herzog disse que a sua visita constitui um "momento muito importante" nas relações, permitindo que os países "construam pontes essenciais para ambos".

Os dois líderes admitiram, no entanto, que as diferenças permanecem, nomeadamente na questão dos palestinianos.

"Expressamos a importância que atribuímos à redução das tensões na região e à preservação da visão de uma solução de dois Estados", disse Erdogan, que sublinhou também a importância que atribui ao estatuto histórico de Jerusalém e à "preservação da identidade religiosa e santa" da Mesquita de Al-Aqsa, localizada na Cidade Velha de Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islão.

Israel capturou Jerusalém Oriental, com os seus lugares sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos, na guerra de 1967, e anexou-a num movimento não reconhecido pela maioria da comunidade internacional.

Herzog, por seu turno, disse que tinha de admitir antecipadamente que não seria possível concordarem com tudo, mas assegurou que pretende resolver "as divergências com respeito mútuo e abertura".

Turquia e Israel já foram aliados próximos, mas a relação degradou-se com Erdogan no poder, um crítico assumido das políticas de Israel em relação aos palestinianos.

Os dois países retiraram os seus respetivos embaixadores em 2010, depois de as forças israelitas terem atacado um barco que transportava ajuda humanitária para os palestinianos que quebrou um bloqueio israelita. O incidente resultou na morte de nove ativistas turcos.

As relações voltaram a romper-se em 2018, quando a Turquia, condenando a mudança da embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém, voltou a cortar relações e retirou o seu embaixador, levando Israel a responder em reciprocidade.

Até hoje, os dois países não voltaram a ter representantes diplomáticos.

