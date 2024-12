Segundo um comunicado militar israelita, o lança-foguetes "constituía uma ameaça para o Estado de Israel".

Desconhece-se a existência de vítimas.

As forças israelitas também afirmaram ter destruído diferente armamento em várias zonas do sul do Líbano.

Desde a entrada em vigor da trégua entre Israel e o Hezbollah, há uma semana, as duas partes acusam-se mutuamente de a terem violado, apesar de continuar em vigor e de os ataques terem diminuído significativamente.

O acordo, que prevê a retirada dos combatentes do Hezbollah para norte do rio Litani e a saída gradual das tropas israelitas do Líbano no prazo de 60 dias, pôs termo a mais de um ano de fogo cruzado na fronteira, com os mediadores a esperar que o cessar-fogo lance as bases para uma trégua definitiva.

No entanto, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ameaçou na terça-feira todo o Estado libanês com uma guerra aberta se o Hezbollah não respeitar o cessar-fogo.

JSD // JH

Lusa/Fim