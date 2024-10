"Estamos a empurrar o Hezbollah para o norte. Alguns terroristas fugiram e outros estão a ser derrotados pelas nossas tropas em combates a curta distância", disse Hagari.

Segundo o porta-voz, foram eliminados cerca de 30 comandantes do Hezbollah e foi destruído um túnel de 250 metros que se encontrava perto da fronteira entre o Líbano e Israel.

Os ataques na fronteira de Israel com o Líbano têm aumentado nas últimas semanas em resposta às operações militares israelitas no país vizinho, com bombardeamentos constantes no sul, no vale de Bekaa e na capital, Beirute.

Desde o início da ofensiva no Líbano, que Israel diz ter como alvo posições do movimento pró-iraniano Hezbollah, já foram mortas quase 2.000 pessoas e 1,2 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas.

Desde o início das operações terrestres, na terça-feira, morreram nove soldados israelitas.

Entretanto o exército israelita atenuou hoje as restrições em vários locais do norte do país e elevou o nível de atividade permitido na Galileia central, após dezenas de 'rockets' terem sido lançados contra povoações desta região sem que haja informações sobre vítimas mortais.

