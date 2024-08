O impacto dos projéteis provocou incêndios em várias zonas do norte de Israel a que os bombeiros tiveram de acorrer, mas sem terem sido registadas vítimas, segundo um comunicado militar.

Após os disparos hoje de manhã, as forças israelitas atacaram "um lança-foguetes do [grupo xiita libanês] Hezbollah na zona de Beit Lif, no sul do Líbano, de onde foram lançados projéteis" contra o território de Israel, relatou o Exército.

Israel atacou ainda uma "estrutura militar" do grupo libanês nas imediações de Aita ash Shab, também no sul do país vizinho, e publicou um vídeo da ofensiva.

O Hezbollah, por seu lado, reconheceu hoje ter lançado vários disparos de 'rockets' contra a cidade de Gaaton, no norte de Israel, em resposta a um bombardeamento que matou um dos seus membros na véspera no sul do Líbano.

Um 'drone' israelita matou, na zona de Deir Qanoun na segunda-feira, um membro do Hezbollah identificado como Hussein Ali Hussein, que Israel afirma pertencer à unidade de 'rockets' e mísseis da formação libanesa.

O ataque contra Gaaton foi o segundo levado a cabo pelo grupo xiita em poucas horas, após outros tiros hoje contra dois quartéis militares nos Montes Golã, ocupados por Israel.

Os episódios de guerra de hoje seguem-se a um forte ataque israelita na segunda-feira contra um "depósito de armas" no Vale de Bekah, longe da linha do resto dos bombardeamentos dos últimos dias.

"Após os ataques, foram identificadas explosões secundárias, que indicam a presença de grandes quantidades de armas nas instalações afetadas", referiu um comunicado do Exército sobre esta ocorrência.

Pelo menos oito pessoas, duas das quais crianças, ficaram feridas nos bombardeamentos israelitas neste bastião do Hezbollah no leste do Líbano.

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês informou em comunicado que os ataques contra a região feriram seis cidadãos libaneses e dois menores sírios, um dos quais com cinco anos e outro com 15.

Nos últimos dias, os ataques de Israel ao Líbano, visando instalações da milícia Hezbollah, intensificaram-se, tal como as respostas do grupo xiita apoiado pelo Irão.

Há três semanas, os receios de uma guerra aberta entre as partes voltaram a aumentar, depois de um bombardeamento israelita ter matado o principal comandante militar do grupo libanês, Fuad Shukr, nos arredores de Beirute.

A fronteira entre Israel e o Líbano vive o seu pico de tensão mais elevado desde 2006, com uma intensa troca de tiros nos últimos dez meses, que custou a vida a pelo menos 625 pessoas, a maioria do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou 385 vítimas, algumas na Síria, além de mais de 120 civis.

Em Israel, morreram 49 pessoas no norte do país (23 soldados e 26 civis, incluindo 12 menores no ataque à cidade drusa de Majdal Shams).

As hostilidades têm como pano de fundo a guerra na Faixa de Gaza, iniciada em 07 de outubro de 2023 com um ataque do grupo islamita palestiniano Hamas no sul de Israel, deixando cerca de 1.200 mortos e raptando perto de 200 pessoas.

Em resposta, Israel desencadeou uma operação em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 40 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário no enclave palestiniano, além de ter desestabilizado todo o Médio Oriente.

