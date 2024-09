Num comunicado, o exército israelita confirmou ter atacado uma estrutura do grupo libanês aliado do Irão perto de Kfar Remen, uma cidade no sul do Líbano.

Os aviões da força aérea israelita também atacaram os locais de lançamento de vários projéteis que foram disparados contra o norte de Israel durante a noite.

Israel tem estado envolvido numa intensa troca de tiros com o Hezbollah desde 08 de outubro, quando o grupo libanês começou a lançar ataques, em solidariedade com as milícias palestinianas na Faixa de Gaza.

Na sexta-feira, pelo menos uma pessoa foi morta e sete outras ficaram feridas num bombardeamento israelita contra uma casa na cidade de Ahmadiyya, no sul do Líbano, segundo o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública libanês.

Entre os sete feridos encontram-se quatro menores que foram tratados numa sala de emergência, mas que não necessitaram de internamento hospitalar.

Na quinta-feira, um bombardeamento israelita matou três pessoas nos arredores da cidade de Nabatieh, também no sul do Líbano, uma das quais era uma criança, enquanto o enquanto o Hezbollah anunciou mais tarde duas baixas nas suas fileiras.

Desde o início das hostilidades, em outubro, foram mortas mais de 650 pessoas de ambos os lados da fronteira, a maior parte das quais do lado libanês e nas fileiras do Hezbollah, que confirmou cerca de 400 baixas, algumas das quais também na Síria.

Em Israel, 50 pessoas foram mortas no norte do país: 24 militares e 26 civis, incluindo 12 menores, num ataque nos Montes Golã sírios ocupados.

RCS // JMC

Lusa/Fim