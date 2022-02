"Uma delegação oficial de alto nível da Turquia chegará a Israel esta semana para finalizar os detalhes da visita e discutir as relações entre os dois países", informou o gabinete do Presidente e o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros, em comunicado conjunto.

A delegação turca será composta pelo porta-voz e pelo principal conselheiro do Presidente da Turquia, Ibrahim Kalin, e ainda pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Sedat Önal.

Os dois vão reunir-se com o diretor-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel e com o chefe de gabinete do Presidente, Eyal Shviki

Segundo o canal de televisão oficial turco TRT, a visita deverá acontecer nos dias 9 e 10 de março.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse, em janeiro, que o seu homólogo israelita, Isaac Herzog, iria à Turquia "no início de fevereiro" e que esperava que essa visita abrisse "um novo caminho nas relações" entre os dois países, mas Israel ainda não tinha confirmado esta informação.

Erdogan disse, na altura, que estava pronto para cooperar com Israel num projeto de gasoduto no Mediterrâneo Oriental, que irá distribuir gás natural para a Europa.

Anteriormente, a Turquia opôs-se fortemente a um projeto semelhante no qual Israel e o seu rival histórico, a Grécia, estavam associados, chamado EastMed, que era apoiado pelo então Presidente dos EUA, Donald Trump.

A tensão com Ancara foi, aliás e segundo a imprensa israelita e turca, o motivo alegado por Washington para deixar de apoiar o projeto.

Em meados de novembro, Erdogan conversou com Herzog e com o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett -- naquele que foi o primeiro encontro entre um primeiro-ministro israelita e Erdogan desde 2013 -, poucas horas após a libertação e regresso ao seu país de um casal israelita de turistas acusado de espionagem e detido na Turquia.

As relações entre Ancara e Israel estão tensas desde o caso Mavi Mármara, em 2010, quando forças israelitas lançaram um ataque a um navio turco que tentava entregar ajuda à Faixa de Gaza, um enclave palestiniano sob bloqueio de Israel, tendo provocado a morte de nove pessoas.

