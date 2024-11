O acordo, no valor de 5,2 mil milhões de dólares (mais de 4,8 mil milhões de euros, ao câmbio atual), inclui uma opção para mais 25 aviões, disse o ministério num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Os caças serão entregues em lotes de quatro a seis por ano, a partir de 2031.

Os novos caças, os F-15IA, serão "equipados com sistemas de armas de última geração, incluindo a integração de tecnologias israelitas avançadas", disse o ministério.

"Os aviões modernizados terão um maior alcance, uma maior capacidade de carga útil e um melhor desempenho em vários cenários operacionais", acrescentou.

Desde o início da guerra com o Hamas em Gaza, em outubro de 2023, Israel concluiu acordos de compra de armas no valor de quase 40 mil milhões de dólares (37 mil milhões de euros), segundo o diretor-geral do Ministério da Defesa, Eyal Zamir.

"Enquanto nos concentramos na necessidade imediata de armas e munições avançadas a níveis sem precedentes, estamos simultaneamente a investir em capacidades estratégicas a longo prazo", afirmou Zamir, citado no comunicado.

Zamir disse que a esquadra de F-15 a ser adquirida, juntamente com a de F-35 comprada no início deste ano, "representa um reforço histórico" do poder aéreo e do alcance estratégico de Israel.

Segundo Zamir, estas capacidades revelaram-se "cruciais na atual guerra" travada por Israel contra o Hamas e os apoiantes do grupo extremista palestiniano, como o Hezbollah libanês.

A força aérea israelita tem bombardeado regularmente a Faixa de Gaza e o sul do Líbano desde o início da guerra contra o Hamas, desencadeada por um ataque do movimento islamita palestiniano contra Israel.

No final de setembro, o Ministério da Defesa israelita anunciou ter obtido um novo pacote de ajuda militar dos Estados Unidos no valor de 8,7 mil milhões de dólares (mais de oito mil milhões de euros).

O pacote inclui 3,5 mil milhões de dólares (3,2 mil milhões de euros) para a compra de material e equipamento de guerra e os 5,2 mil milhões de dólares para melhorar os sistemas de defesa aérea.

Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel.

PNG // APN

Lusa/Fim