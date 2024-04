Só na ofensiva terrestre, Israel já perdeu 256 militares, segundo o exército.

A última vítima foi identificada como Nadav Cohen, um jovem de 20 anos da cidade de Haifa, que morreu no sul da Faixa de Gaza.

Os ataques do Hamas, há quase seis meses, causaram a morte de cerca de 1.200 pessoas em solo israelita, enquanto a operação subsequente em Gaza já custou mais de 33.000 vidas, de acordo com a contagem do Ministério da Saúde de Gaza.

