"As tropas do exército continuam a atuar no sul do Líbano, desmantelando infraestruturas terroristas, onde os terroristas operavam, e eliminando um certo número de terroristas a partir da terra e do ar", afirmaram hoje as forças israelitas num comunicado.

O exército relatou um incidente em que soldados israelitas atacaram um edifício onde operava uma célula de milicianos e se encontrava também uma grande quantidade de armamento.

Anteriormente, o serviço meteorológico israelita confirmou à Ynet que uma explosão controlada de armas no sul do Líbano fez disparar os alarmes de terramoto no norte de Israel.

As forças israelitas também confirmaram ter intercetado dois drones lançados do Líbano para Israel no espaço de uma hora.

Na sexta-feira, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas no norte do país depois de um ataque com 'rockets', reivindicado pelo Hezbollah, contra a região da Galileia.

HN // ZO

Lusa/Fim