Na quarta-feira, as Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram, na rede social X, que tinham "completado a missão em Jiam, no sul do Líbano".

"De acordo com os termos do cessar-fogo e em coordenação com os Estados Unidos, os soldados das forças armadas libanesas estão a ser destacados para a área" ao mesmo tempo que a Força Interina da ONU no Sul do Líbano (FINUL), disseram.

Também o Comando Central do exército dos EUA (Centcom), responsável pelo Médio Oriente, disse que as IDF abandonaram a localidade de Jiam, no sul do Líbano, "no quadro do acordo" de cessar-fogo com o grupo xiita libanês Hezbollah.

O líder do Centcom, o general Erik Kurilla, disse que "este é um primeiro passo importante na implementação de uma cessação duradoura das hostilidades", de acordo com um comunicado.

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, saudou os esforços do exército libanês para alcançar a "estabilidade no sul do país".

O envio de soldados para "as regiões de Jiam e Marjayoun representa um passo fundamental", acrescentou, numa mensagem na rede social X.

A FINUL e o exército libanês entraram na quarta-feira em Jiam para verificar a retirada israelita da cidade antes do destacamento das Forças Armadas na zona.

Jiam é uma cidade estratégica, porque se situa numa colina a seis quilómetros da fronteira com Israel e foi palco de fortes combates entre as forças israelitas e o Hezbollah durante a recente ofensiva de Israel no sul do Líbano.

É um local simbólico porque, quando Israel ocupou o sul do Líbano durante a guerra civil no país árabe (1975-1990), ali se situou um centro de detenção famoso pelas torturas e gerido por uma milícia cristã libanesa, agora extinta, aliada dos israelitas, o Exército do Sul do Líbano.

Desde 27 de novembro, está em vigor um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, que prevê a retirada das forças israelitas do sul do Líbano e a retirada do grupo xiita a norte do rio Litani num prazo de 60 dias.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, as forças israelitas têm bombardeado armamento e infraestruturas do Hezbollah, em especial no sul do Líbano, ao passo que o Hezbollah disparou 'rockets' para o norte de Israel em pelo menos uma ocasião.

Mesmo assim, o cessar-fogo continua em vigor e os ataques diminuíram consideravelmente.

Na quarta-feira, cinco pessoas morreram em ataques israelitas no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

A guerra entre Israel e o Hezbollah já causou mais de quatro mil mortos no Líbano desde o início da incursão terrestre israelita lançada em outubro, indicaram as autoridades libanesas.

