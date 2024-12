Segundo o exército, o túnel tinha "dezenas de metros de profundidade", tendo sido totalmente destruído na semana passada pelos engenheiros de combate, depois de ter sido investigado por membros da 401ª brigada blindada.

Por outro lado, afirmou que os militares encontraram e destruíram armas e equipamento militar noutra operação na zona, onde também foi demolido um edifício "utilizado para o fabrico artesanal de explosivos".

O Hamas não comentou estas operações.

O atual conflito no Médio Oriente, que causou dezenas de milhares de mortos, sobretudo em Gaza, foi desencadeado por um ataque do grupo extremista palestiniano Hamas no sul de Israel em 07 de outubro de 2023.

Israel respondeu com uma intervenção militar de grande envergadura na Faixa de Gaza, mas o conflito estendeu-se ao Líbano por o grupo xiita libanês Hezbollah ter atacado alvos israelitas para ajudar o Hamas.

Desde 07 de outubro de 2023 já morreram 1.208 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo números oficiais israelitas e incluindo reféns que morreram ou foram mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Mais de 45.300 palestinianos foram mortos na campanha militar de retaliação de Israel em território palestiniano, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas para Gaza, considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas (ONU).

