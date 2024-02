Entre as alterações introduzidas incluem-se prolongar as medidas de condicionamento para além do período de guerra e conceder poder de decisão ao Ministério da Segurança Nacional.

O líder do comité de segurança, Zvika Fogel, apresentou hoje novas alterações na legislação que deverão abrir caminho ao encerramento de meios de comunicação estrangeiros, como a cadeia televisiva do Qatar Al Jazeera, que tem sido alvo de críticas por parte do Ministério das Comunicações, pela forma como tem feito a cobertura informativa do conflito.

Com estas novas alterações, a legislação - que inicialmente se apresentava como uma medida excecional para preservar a segurança do Estado contra qualquer ameaça externa - prevê agora o prolongamento das medidas de encerramento de media e a requisição das instalações destes meios de comunicação uma vez ultrapassado o atual conflito militar contra o grupo islamita Hamas.

A lei foi originalmente elaborada para permitir ao Ministério da Defesa encerrar qualquer meio de comunicação estrangeiro caso fosse considerado uma ameaça.

Na segunda-feira, o Parlamento israelita já tinha aprovado, em primeira leitura, uma medida segundo a qual o Governo poderia encerrar os meios de comunicação que considera colocarem em risco a segurança do país, com 25 votos a favor e apenas quatro contra.

RJP // JH

Lusa/Fim