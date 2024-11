O exército anunciou em comunicado que as tropas da 91.ª Divisão realizaram incursões em "várias novas áreas" do sul.

"Ontem [terça-feira] o Hezbollah lançou numerosos projéteis contra o centro e o norte de Israel. Após o ataque, as forças armadas atacaram dezenas de lançadores no Líbano, incluindo o que foi usado para disparar contra cidades no centro de Israel e Nahariya ontem", detalhou outro comunicado.

O ataque contra Nahariya (norte) causou a morte de duas pessoas.

Na terça-feira, a força aérea israelita atingiu mais de 120 alvos do movimento de resistência islâmica Hamas na Faixa de Gaza e do movimento xiita Hezbollah no Líbano, incluindo supostos depósitos de armas, milicianos e infraestruturas.

Em Gaza, fontes locais referem a destruição da escola Mahdia al Shawa, na cidade sitiada de Beit Hanoun, onde estão refugiadas pessoas deslocadas.

O exército israelita também confirmou que está a atacar vários locais e interesses das milícias pró-iranianas na Síria para impedir o contrabando de armas para o Líbano.

"Estamos a realizar ataques profundos e frequentes na Síria e ao longo da fronteira entre a Síria e o Líbano para impedir a transferência de armas para o Hezbollah. A desobstrução desta área proporcionará as condições básicas para fazer as coisas corretamente e garantir a segurança deste vale", disse na terça-feira o chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, durante uma visita e avaliação no sul do Líbano.

As forças israelitas bombardearam vários alvos nos subúrbios do sul de Beirute esta madrugada, incluindo um centro médico, informou a agência de notícias libanesa (NNA).

De acordo com a NNA, os combatentes israelitas efetuaram uma série de bombardeamentos nas zonas de Ghobeiry, Haret Hreik, Bir al Abed e Lailaki.

"Os bombardeamentos também atingiram o centro médico Dar al Hawraa em Haret Hreik com múltiplos ataques", escreveu a NNA, sem dar detalhes sobre possíveis vítimas.

Mais de 3.200 pessoas foram mortas e mais de 14.200 feridas em ataques israelitas contra o Líbano desde o início da violência entre os dois países, em 08 de outubro de 2023, embora a maioria das vítimas seja posterior a 23 de setembro, quando Israel iniciou bombardeamentos maciços contra o sul e o leste do país, mas também contra os subúrbios do sul de Beirute.

