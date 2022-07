O Exército israelita publicou imagens aéreas e mapas que mostram o que dizem ser túneis, fábricas de armas e depósitos de armas, apontando que as instalações estão próximas da universidade de Al-Azhar, de uma fábrica da Pepsi, de instalações das Nações Unidas, hospitais e outros locais em Gaza, segundo noticiado pela agência Associated Press (AP).

Por sua vez, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse que as revindicações do Exército são "puras mentiras e fabricações".

Israel e Gaza passaram por quatro grandes escaladas de guerra desde 2008. A última foi em maio de 2021 e provocou 260 mortos na Faixa de Gaza e 13 mortos em Israel.

O Exército israelita diz que está a tentar prevenir baixas civis e acusa o Hamas de utilizar civis como escudos humanos ao operar e a disparar 'rockets' a partir de áreas residenciais.

Vários grupos de defesa dos direitos humanos acusam Israel de não fazer o suficiente para evitar baixas civis e de atacar alvos sem quaisquer objetivos militares evidentes, enquanto o Hamas é também criticado por apontar 'rockets' a centros populacionais em Israel.

Israel alegou ter infligido danos pesados ao Hamas no ano passado, com um responsável militar a afirmar que mais de 100 quilómetros de túneis foram destruídos.

JO // RBF

Lusa/Fim