Nesta edição, a realizar entre 03 e 05 de julho, "pretende-se aprofundar a biografia e o contexto histórico em que viveu a vidente de Fátima, merecendo especial atenção as instituições religiosas a que pertenceu, assim como o seu trajeto biográfico no período em que esteve ligada às mesmas", informou o Santuário em nota divulgada na sua página na Internet.

A análise da "prolífera produção escrita desta importante protagonista de Fátima" e a "forma como a sua figura, em diferentes contextos ideológicos (...) foi e é alvo de clara instrumentalização" é outro objetivo do curso dirigido, prioritariamente, aos investigadores que pretendem estudar o fenómeno de Fátima.

Em junho de 2023, o Papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as virtudes heroicas da Irmã Lúcia de Jesus, abrindo caminho para a sua beatificação.

Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte, diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, António Araújo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Manuela Mendonça, da Academia Portuguesa da História, e Maria José Azevedo Santos, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, são alguns dos oradores neste curso de verão.

Do programa fazem parte temas como "O tempo de Lúcia de Jesus", "O Instituto de Santa Doroteia: história e espiritualidade", "Memórias da Irmã Lúcia: observação dos manuscritos originais em depósito no Arquivo do Santuário de Fátima", "Lúcia de Jesus no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra" ou "O mundo político-ideológico nos escritos de Lúcia de Jesus".

Lúcia de Jesus era a mais velha dos três videntes de Fátima em 1917, tendo morrido em 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos.

JLG // JEF

Lusa/Fim