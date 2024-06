Se Seul "optar por fazer provocações através da distribuição de panfletos e altifalantes (...), não há dúvida de que será testemunha da nossa nova resposta", declarou Kim Yo Jong, citada pela agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

Para a irmã do líder norte-coreano, o relançamento da campanha sul-coreana é "um prelúdio de uma situação muito perigosa".

A Coreia do Sul anunciou hoje o recomeço da transmissão de propaganda em altifalantes contra o regime norte-coreano na fronteira entre os dois países, em resposta aos envios de balões cheios de lixo dos norte-coreanos.

A decisão foi aprovada hoje pelo Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul, após uma reunião de emergência.

"Embora as medidas que estamos a tomar possam ser difíceis de serem suportadas pelo regime norte-coreano, enviarão uma mensagem de luz e esperança aos militares e cidadãos norte-coreanos", afirmou o gabinete presidencial sul-coreano, num comunicado divulgado pela agência de notícia local Yonhap.

O executivo sul-coreano acrescentou que "a responsabilidade por qualquer escalada de tensão entre as duas Coreias recairá inteiramente sobre a Coreia do Norte".

Na noite de sábado, cerca de 330 balões norte-coreanos foram enviados em retaliação ao envio, nos últimos dias, de vários balões com panfletos com críticas a Kim e unidades USB com conteúdo cultural e político de grupos de desertores e ativistas norte-coreanos que vivem na Coreia do Sul.

Desde 28 de maio, a Coreia do Norte já enviou mais de 1.300 balões cheios de lixo e resíduos através da fronteira entre as duas Coreias, em resposta à propaganda de Seul contra o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que é também enviada pelos sul-coreanos pelos mesmos meios.

