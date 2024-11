"Serão discutidas várias questões regionais e internacionais, incluindo a Palestina e o Líbano, bem como a questão nuclear",", afirmou Baghai, citado pela agência oficial Irna.

O porta-voz disse que o encontro foi abordado durante as reuniões que as partes tiveram à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro.

O Irão apoia firmemente o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, em Gaza, dois movimentos islamistas em guerra com Israel, inimigo declarado de Teerão desde a instauração da República Islâmica em 1979, segundo a agência francesa AFP.

Baghai não disse onde se realizará a reunião, mas a agência japonesa Kyodo noticiou hoje, citando fontes diplomáticas iranianas, que deverá ocorrer em Genebra, Suíça.

Deverá também contar com a participação da União Europeia (UE), como mediadora, acrescentou a Kyodo.

A agência espanhola EFE disse que a reunião se deverá realizar ao nível de vice-ministros dos Negócios Estrangeiros.

Teerão defende o seu direito à energia nuclear para fins civis, nomeadamente para a produção de eletricidade, mas nega que pretenda desenvolver uma bomba atómica, como suspeitam os países ocidentais.

As conversações na sexta-feira deverão versar formas de reavivar o acordo nuclear de 2015 assinado entre o Irão e as seis potências mundiais (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha).

O acordo previa o abrandamento das sanções internacionais contra Teerão em troca de garantias de que o país não procuraria adquirir armas nucleares.

Mas, em 2018, o então Presidente Donald Trump (2017-2021) retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo e restabeleceu as sanções contra o Irão.

Em retaliação, o Irão reduziu drasticamente as inspeções das suas instalações nucleares pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) desde 2021.

Teerão também aumentou consideravelmente as reservas de material enriquecido a 60%, perto dos 90% necessários para desenvolver uma arma atómica, de acordo com a AIEA.

O acordo nuclear limitava este nível a 3,65%.

A reunião da próxima sexta-feira terá lugar depois de o Conselho de Governadores da AIEA ter aprovado, na quinta-feira, uma resolução a condenar a falta de cooperação do Irão.

A resolução, apresentada pela Alemanha, França e Reino Unido, com o apoio dos Estados Unidos, também pedia à AIEA a elaboração de um "relatório exaustivo" sobre as atividades nucleares da República Islâmica.

O texto foi aprovado por 19 dos 35 Estados membros do Conselho de Governadores da AIEA.

Teerão classificou a resolução como uma "medida destrutiva" e disse que iria tomar medidas recíprocas, incluindo a instalação de novas centrifugadoras avançadas para enriquecer urânio.

O objetivo da resolução era pressionar o Irão a cumprir os compromissos legais para garantir que não utiliza materiais atómicos para fins militares, após o fracasso do acordo nuclear de 2015.

A AIEA informou os seus Estados-membros na terça-feira que o Irão abrandou ligeiramente a produção de urânio enriquecido até 60% de pureza, perto dos 90% para uso militar, mas já acumulou 182,3 quilos.

PNG // ACL

Lusa/Fim