Num momento em que a República Islâmica do Irão assinala o primeiro dia do Ramadão, o Ministério da Saúde anunciou mais 76 mortes, que elevam para 6.650 o número de vítimas mortais contabilizado no balanço oficial no Irão.

As autoridades iranianas autorizaram, desde 11 de abril, a abertura progressiva de muitos comércios, mas os responsáveis sanitários avisaram para novas vagas de contágio pelo vírus, cuja propagação havia abrandado no início de abril, segundo os números oficiais.

Citado pela agência de notícias Isna, Rehza Zahli, coordenador da luta contra a doença na capital, criticou "as aberturas feitas à pressa", considerando que poderiam "criar novas vagas da doença em Teerão e complicar o controlo da epidemia".

De acordo com Kianouche Jahanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, o país registou um total de 89.328 casos de contágio desde o início da pandemia no Irão, em fevereiro, dos quais 1.134 no decurso das últimas horas.

Jahanpour apelou novamente à população para continuar a manter a distância social e as regras de etiqueta higiénica.

O Irão anunciou os primeiros casos do novo coronavírus em Qom, cidade santa xiita e importante centro de peregrinação.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200.000 mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas, em 193 países e territórios.

Mais de 736.000 doentes foram considerados curados.

AH // EL

Lusa/fim