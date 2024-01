As acusações contra trabalhadores da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês) de participação no ataque de 07 de outubro contra Israel procuram "justificar as restrições do regime sionista contra organizações humanitárias", afirmou o porta-voz do ministério, Nasser Kanaani, num comunicado publicado no Telegram.

"Lamentamos o comportamento de nove países ocidentais que cortaram a ajuda à UNRWA sob o pretexto das acusações do regime sionista contra os seus trabalhadores", acrescentou.

No entender do ministério iraniano, os países deveriam antes "parar de ajudar o regime sionista com armas e apoio político".

Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Finlândia e Alemanha anunciaram publicamente a suspensão do financiamento da UNRWA.

Por outro lado, países como a Irlanda, Noruega e Turquia reafirmaram o seu compromisso de financiar a agência e recordaram a importância do seu trabalho.

MCA // MAD

Lusa/Fim