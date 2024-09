"O nosso esforço é iniciar uma nova ronda de negociações nucleares. Estamos preparados para isso e, se as outras partes também estiverem, podemos reiniciar as negociações em Nova Iorque", disse Araqchí, que se encontra naquela cidade norte-americana para participar na Assembleia Geral da ONU.

O Irão assinou um acordo nuclear em 2015 que limitou as suas atividades atómicas em troca do levantamento de sanções com seis grandes potências mundiais, incluindo os Estados Unidos.

Washington abandonou o acordo unilateralmente, em 2018, durante o mandato do ex-Presidente republicano Donald Trump, e, desde essa altura, o Irão aumentou consideravelmente o seu programa nuclear, sem que fosse possível chegar a outro pacto.

Araqchí informou que não se vai reunir com o seu homólogo norte-americano, Antony Blinken, mas reconheceu que "foram trocadas mensagens e há uma declaração de prontidão", apesar de as circunstâncias internacionais serem desfavoráveis.

Nas últimas semanas, as relações do Irão com os países ocidentais tornaram-se ainda mais tensas, na sequência das acusações americanas e europeias de que Teerão está a fornecer mísseis à Rússia para utilização na guerra na Ucrânia, algo que Teerão nega.

O Presidente do Irão, Masud Pezeshkian, mostrou-se disposto a tentar melhorar as relações com os países ocidentais desde que tomou posse, no final de julho, mas sempre sublinhou que não "tolerará abusos".

Na sua primeira conferência de imprensa na semana passada, Pezeshkian afirmou que os Estados Unidos devem "demonstrar as suas boas intenções" para uma possível melhoria nas relações entre os dois países.

A agência das Nações Unidas para o nuclear informou recentemente que o Irão manteve o ritmo de produção de 60% de urânio enriquecido nos últimos três meses, próximo dos 90% necessários para uso militar, acumulando 164,7 quilos deste material, mais 16% que em maio.

A organização internacional estima que os 'stocks' totais de urânio enriquecido do Irão - que segundo o acordo nuclear não deverão ultrapassar os 300 quilogramas - totalizavam 5.751 quilogramas em meados de agosto.

RJP //APN

Lusa/Fim