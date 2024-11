"A viagem de Grossi foi útil e rica em entendimentos construtivos", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei, em conferência de imprensa hoje em Teerão.

O diplomata disse que "algumas dúvidas sobre o programa nuclear iraniano" foram resolvidas durante a visita de Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), cujas relações com Teerão se deterioraram desde que os Estados Unidos abandonaram o pacto nuclear em 2018.

Durante a visita de dois dias ao Irão, Grossi reuniu-se com o Presidente, Masoud Pezeshkian, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, e o Presidente da Agência de Energia Atómica do Irão, Mohammad Eslami.

Pezeshkian afirmou estar pronto a responder às "preocupações relativas à natureza pacífica das atividades nucleares" do Irão.

Grossi chegou a Teerão na quarta-feira para retomar as relações da AIEA com o Irão, que se deterioraram desde que os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear de 2015 e que limitava o programa nuclear do Irão em troca do levantamento das sanções.

Desde 2019, o Irão enriqueceu urânio muito acima dos níveis permitidos, embora Grossi tenha garantido que não desenvolveu armas nucleares.

A AIEA tenta ainda esclarecer a origem de vestígios não naturais de urânio detetados em três locais que Teerão nunca declarou como parte do programa.

PSP // SB

Lusa/Fim