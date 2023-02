Irão apoia documento chinês para a paz na Ucrânia

Teerão, 27 fev 2023 (Lusa)- O Irão declarou no domingo à noite que apoia a proposta de paz da China para a Ucrânia, que aponta como prioridades o "diálogo e as negociações" e que foi recebida com ceticismo pelo Ocidente.