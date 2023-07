Os ocidentais estão "a empurrar uma nação pobre como a Ucrânia (...) a lutar para encher os bolsos das empresas americanas de fabrico de armas", disse o líder da República Islâmica num discurso a seminaristas e clérigos em Teerão.

"Os ucranianos devem lutar e ser mortos para que as armas sejam vendidas", insistiu.

Para Ali Khamenei, a guerra na Ucrânia é a prova da "continuação do comportamento colonial e predatório do Ocidente".

Por ocasião da cimeira da NATO, que começou na terça-feira e termina hoje em Vilnius, na Lituânia, os países do G7 (Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Itália e Japão) comprometeram-se esta quarta-feira a fornecer apoio militar "a longo prazo" à Ucrânia, a fim de combater a ofensiva russa, iniciada em 24 de fevereiro do ano passado.

O Irão, que se aproximou de Moscovo nos últimos meses, afirma publicamente que não apoia nenhum dos lados do conflito.

Mas os Estados Unidos acusam a República Islâmica de fornecer 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados) para as forças russas e ajudá-las a construir uma unidade para produzi-los, acusações que o regime de Teerão rejeita.

"Hoje, felizmente, a vulnerabilidade do Ocidente é maior do que nunca", disse Khamenei.

O líder supremo também acusou os "falsos defensores da democracia liberal" de continuarem a defender a colonização.

"Os franceses cometeram crimes e mataram na Argélia por mais de 100 anos. Talvez dezenas de milhares de pessoas tenham sido mortas", sustentou.

Uma avaliação divulgada na terça-feira pelos serviços secretos dos Estados Unidos revelou que o Irão não está atualmente a tentar fabricar armas nucleares, mas intensificou atividades que podem ajudar a desenvolvê-las no futuro.

"O Irão não está atualmente a realizar as principais atividades de desenvolvimento de armas nucleares que seriam necessárias para produzir um dispositivo nuclear testável", de acordo com a sinopse não classificada do relatório, de duas páginas.

No entanto, continua a realizar "atividades de investigação e desenvolvimento que o podem aproximar da capacidade de produzir o material físsil necessário para concluir um dispositivo nuclear após a decisão de o fazer", referiu o mesmo documento.

Por isso, o Irão continua a violar os termos do acordo nuclear de 2015, que firmou com as potências mundiais, do qual a administração norte-americana liderada pelo então Presidente Donald Trump se retirou unilateralmente em 2018.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

HB (SYL) // SCA

Lusa/Fim