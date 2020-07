IPO lamenta espera para análises e diz que doentes de quimioterapia não ficam na rua

O IPO de Lisboa lamentou hoje a fila registada na segunda-feira para as análises clínicas e esclareceu que os doentes com marcações para o Hospital de Dia de Quimioterapia e Serviço de Atendimento Não Programado não aguardam no exterior.