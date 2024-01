Em comunicado, o IPMA indicou que o aviso para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria é válido entre as 08:58 locais (mais uma em Lisboa) e as 00:00 de sexta-feira, devido à previsão de "precipitação por vezes forte".

Já para as cinco ilhas que compõem o grupo Central - Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico -- o IPMA emitiu aviso amarelo que irá vigorar entre as 03:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado, igualmente por "precipitação por vezes forte".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Algumas ações de campanha para as eleições legislativas regionais de 04 de fevereiro já foram canceladas devido ao estado do tempo nos Açores.

