O IPMA emitiu na terça-feira aviso amarelo para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), por causa da precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 14:00 locais (15:00 em Lisboa) de hoje.

O mesmo aviso estendeu-se às ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), e estava inicialmente ativo até às 11:00 locais (12:00 em Lisboa) de hoje.

Num novo aviso, o IPMA prolonga a situação de mau tempo para aquelas sete das nove ilhas dos Açores até às 21:00 locais de hoje (22:00 em Lisboa).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informou que, na sequência das condições meteorológicas adversas, foram registadas entre as 00:00 e as 10:00 locais "duas ocorrências, na ilha Terceira, ambas no concelho de Angra do Heroísmo".

Uma das ocorrências, já resolvida, diz respeito a um dano numa infraestrutura. A outra, em fase de resolução, refere-se à queda de uma árvore, revelou a mesma fonte.

