De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje são esperados aguaceiros por vezes fortes, trovoadas e eventualmente queda de granizo, com maior impacto no Baixo Alentejo e Algarve.

"Tem potencial para novamente e à semelhança de ontem [quinta-feira] poder dar cheias rápidas, mas que não são comparáveis ao que aconteceu em Espanha. É uma situação mais benigna, mas ainda assim são cheias e a poder ter impactos negativos, a poder fazer alguns estragos", adiantou à agência Lusa Maria João Frada.

Por isso, o IPMA emitiu aviso laranja para Beja e Faro até às 18:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo.

"No entanto, é provável que volte a laranja. A depressão está praticamente estacionária até sábado e a componente de vento é de sueste nessas regiões e vem tudo do mar. Podem ocorrer também fenómenos extremos de vento", disse.

De acordo com as previsões do IPMA, continuam a ser expectáveis, nas regiões centro e sul, valores de precipitação da ordem de 10 a 20 milímetros acumulados numa hora, existindo também a probabilidade, em menor grau, de localmente os valores de precipitação superarem 20 milímetros.

Segundo Maria João Frada, são também aguardados aguaceiros fortes para Setúbal e Lisboa, mas com menor severidade.

Setúbal e Lisboa estão sob aviso amarelo a partir das 15:00 de hoje e até às 06:00 de sábado, prevendo-se aguaceiros, localmente fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo acompanhados de trovoadas.

"É possível que Lisboa e Setúbal tenham precipitação com alguma abundância, mas há alguma incerteza na distribuição espacial e temporal da precipitação. Não há certezas, não é matemática", referiu.

O IPMA emitiu também por causa da chuva forte aviso amarelo para Évora (até às 15:00 de hoje), Castelo Branco (entre as 09:00 e as 18:00 de hoje) e Portalegre (entre as 09:00 e as 15:00).

"Na Madeira também temos uma situação de aviso. Estamos com aviso amarelo neste momento e à medida que a depressão se desloca para sudoeste fica mais próxima da Madeira com massas de ar tropicais e também há potencial para haver severidade e daí ter sido emitido aviso laranja para a ilha entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sábado", disse.

Na origem do agravamento do estado do tempo está uma depressão fria centrada a norte da Madeira, estando reunidas condições para a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, com queda ocasional de granizo, até à manhã de domingo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Com base nas previsões do IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população segundo o qual se espera "maior potencial de severidade" no baixo Alentejo e no Algarve, alertando para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, cheias provocadas pelo transbordo de ribeiras e derrocadas de terras.

Na quinta-feira, ocorreram inundações nos concelhos de Albufeira e Olhão, no distrito de Faro, devido à chuva forte.

