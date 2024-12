O IPMA tinha emitido, na noite de segunda-feira, um aviso amarelo para as ilhas do grupo Central dos Açores (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) que vigorava entre as 23:00 locais (00:00 em Lisboa) de hoje e as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) de quarta-feira , mas hoje divulgou uma nova previsão que antecipa o aviso para as 20:00 locais.

Segundo o comunicado, o aviso amarelo, por "precipitação por vezes forte" para as ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial vai vigorar até às 11:00 locais de quarta-feira, dia de Ano Novo.

Já para o grupo Oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria) onde o aviso amarelo do IPMA vigorava entre as 05:00 locais e as 14:00 locais de quarta-feira, foi estendido até às 17:00 locais do primeiro dia do ano.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

ASR // VM

Lusa/Fim