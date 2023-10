Segundo o IPMA, o aviso vermelho nas ilhas de São Miguel e Santa Maria vai vigorar entre as 15:00 locais (16:00 em Lisboa) e as 21:00 (22:00 em Lisboa) de hoje, passando a alerta amarelo até às 00:00 de quinta-feira.

O IPMA já tinha emitido aviso laranja para aquelas duas ilhas até às 15:00 locais de hoje, devido à possibilidade de chuva forte e trovoada.

Em comunicado enviado na terça-feira, o IPMA referiu que "uma nova ondulação frontal, com atividade moderada a forte, proveniente de sudoeste e com deslocamento para nordeste, deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo Oriental".

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o amarelo, o menos grave da escala, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

