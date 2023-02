"Uma nova depressão, com um sistema frontal associado, irá provocar um agravamento do estado do tempo, especialmente nas ilhas do grupo ocidental [Flores e Corvo]", adiantou o IPMA, num comunicado de imprensa divulgado na sexta-feira à noite.

Está previsto "um aumento significativo da agitação marítima", com ondas que poderão atingir os nove metros de altura na costa das ilhas Flores e Corvo, e os seis a sete metros na costa das ilhas do grupo central.

O IPMA espera ainda rajadas de até 100 km/hora nos grupos ocidental e central Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico.

Segundo o instituto, o período "mais crítico" será entre as 08:00 locais (09:00 em Lisboa) de domingo e as 11:00 de segunda-feira.

As ilhas do grupo ocidental estão sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala, até às 11:00 de hoje, devido à agitação marítima, voltando a subir a este nível entre as 08:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

Nos períodos entre as 11:00 e as 17:00 de hoje, entre as 05:00 e as 08:00 de domingo e entre as 05:00 e as 11:00 de segunda-feira estarão sob aviso amarelo.

Foi emitido também um aviso amarelo para as Flores e o Corvo relativo ao vento, até às 23:00 de domingo.

Também as ilhas do grupo central estão sob aviso amarelo, entre as 8:00 e as 14:00 de domingo, devido ao vento, e entre as 14:00 de domingo e as 11:00 de segunda-feira, devido à agitação marítima.

