Num comunicado publicado na sua página da internet, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que esta descida de temperatura se deve à passagem de "superfícies frontais frias que atravessam o território de norte para sul, às quais estão associadas massas de ar polar, provenientes de noroeste".

Segundo o IPMA, esta "descida gradual" de temperatura irá fazer-se sentir inicialmente nas regiões Norte e Centro, estendo-se a todo o território na quarta-feira.

"Nos dias 18 e 19 [quarta e quinta-feira], os valores da temperatura mínima na generalidade do território deverão ser inferiores a 5° C, exceto no litoral (entre 5º C e 8° C), sendo inferiores no interior Norte e Centro, da ordem de -5 C a 0° C", lê-se na mesma nota.

Já os valores da temperatura máxima "não deverão ultrapassar 11º C/14º C, sendo inferiores no interior Norte e Centro" (5º C a 9º C).

Ainda de acordo com a nota do IPMA, estas condições meteorológicas vão dar origem, já no domingo, a precipitação, em especial nas regiões Norte e Centro, com maior incidência no Minho e Douro Litoral, e à queda de neve nas terras altas.

"Haverá ainda formação de gelo ou geada, em especial no interior. Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento no litoral e nas terras altas, onde soprará moderado a forte, com rajadas. As baixas temperaturas associadas ao vento forte aumentarão o desconforto térmico", alerta o instituto.

Está também previsto um aumento da agitação marítima na costa ocidental, a partir de segunda-feira.

FAC // MLS

Lusa/Fim