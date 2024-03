Numa mensagem para assinalar o Dia Internacional da Mulher, divulgada à imprensa, José Ramos-Horta reafirmou o compromisso de Timor-Leste de "investir na capacitação das mulheres e raparigas em todos os setores".

"Quando investimos na educação, saúde, oportunidades económicas e papéis de liderança das mulheres, aceleramos o progresso de toda a sociedade", afirmou o Presidente timorense.

"Uma mulher capacitada eleva a sua família, a sua comunidade e a nossa nação. Continuemos a derrubar barreiras, a desafiar estereótipos de género e a criar um mundo equitativo onde cada mulher possa atingir todo o seu potencial sem impedimentos", pode ler-se na mensagem.

De acordo com o documento de análise ao país da ONU, divulgado em dezembro, Timor-Leste adotou um quadro jurídico, nacional e internacional, que "promove as bases para a igualdade do género e o empoderamento das mulheres".

Mas, ainda "existem práticas discriminatórias de género, baseadas principalmente em tradições culturais e consuetudinárias".

"Timor-Leste é uma sociedade patriarcal, onde os homens são tradicionalmente vistos como os principais responsáveis pela obtenção de rendimentos, enquanto as mulheres são obrigadas a desempenhar o papel tradicional de mãe e esposa", referiu o documento.

Para a ONU, aquela divisão acaba por ter consequências no setor económico e social e dificultar os "esforços para promover a igualdade do género", principalmente no acesso ao ensino superior, "devido ao fardo do trabalho doméstico".

"No geral, o empoderamento económico e social das mulheres ainda é fraco no país. Todos estes fatores levam as mulheres a trabalhar no setor informal e em empregos a tempo parcial, aumentando o seu risco potencial de pobreza", salientou o documento.

A ONU advertiu também que a "violência baseada no género continua a ser uma questão crítica para as mulheres timorenses" e os "regimes de proteção social são frágeis e de âmbito limitado e dependem principalmente de organizações religiosas ou organizações não-governamentais".

O Presidente timorense participa ainda na cerimónia para assinalar o Dia da Mulher, organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

