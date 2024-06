A China atraiu 412,51 mil milhões de yuan (53 mil milhões de euros) entre janeiro e maio, menos 28,2% do que no mesmo período do ano passado, informou o Ministério do Comércio chinês.

A queda nos primeiros quatro meses do ano foi de 27,9%. Este indicador tem vindo a cair desde junho de 2023.

O ministério disse que o declínio mais amplo foi principalmente devido a uma base de comparação elevada no ano passado, acrescentando que a escala real de investimento estrangeiro ainda está em um nível historicamente alto.

"Atualmente, as expectativas e a confiança dos investidores estrangeiros são geralmente estáveis", disse o ministério, após divulgar os dados.

O ministério também destacou um aumento no número de novas empresas com investimento estrangeiro na China, que subiu 17,4% para 21.764 empresas nos primeiros cinco meses.

O declínio do IDE surge no meio de uma escalada de tensões entre a China e o Ocidente.

Os EUA e a União Europeia introduziram taxas mais elevadas sobre os veículos elétricos chineses, enquanto Pequim abriu um inquérito 'antidumping' sobre as importações de carne de porco da União Europeia.

