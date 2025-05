"Graças a uma investigação lançada pela agência da NATO para aquisições (NSPA), as autoridades judiciárias de vários países detiveram vários indivíduos acusados de corrupção em ligação com contratos com a Aliança", disse à AFP uma porta-voz da NATO.

O sistema de justiça belga indicou que deteve dois suspeitos, um dos quais foi colocado em prisão preventiva e o outro foi libertado após interrogatório.

A investigação, referiram as autoridades judiciais belgas em comunicado, "centra-se em possíveis irregularidades na adjudicação de contratos a empresas de defesa para a compra de equipamento militar para a NATO, como munições e 'drones'".

Os investigadores suspeitam que vários funcionários da NSPA, tanto no ativo como na reforma, passaram informações confidenciais às empresas para as ajudar a garantir contratos.

A polícia do Luxemburgo, onde a NSPA está sediada, indicou por sua vez que realizou várias buscas e apreendeu "documentos úteis para estabelecer a verdade", de acordo com um comunicado de imprensa das autoridades judiciárias do Grão-Ducado.

"As autoridades belgas, holandesas, italianas, espanholas e norte-americanas realizaram operações simultâneas que levaram à detenção de suspeitos", acrescentou, sem adiantar mais pormenores.

A NATO, por sua vez, afirma estar a trabalhar em "estreita colaboração" com as autoridades judiciais para levar os responsáveis à justiça.

