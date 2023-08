O mau tempo, que permanece há vários dias, destruiu pontes e edifícios e arrastou veículos em Uttarakhand e Himachal Pradesh, na região Norte.

Em Himachal Pradesh, desde domingo, pelo menos, 52 pessoas morreram, anunciou o primeiro-ministro deste Estado, Sukhvinder Singh Sukhu, pedindo aos moradores que se mantenham abrigados.

O desmoronamento de um templo dedicado a Shiva provocou a morte de 11 pessoas em Shimla.

De acordo com as autoridades locais, as operações de resgate ainda estão a decorrer e cerca de 10 pessoas podem ainda estar debaixo dos escombros.

A Presidente da Índia, Draupadi Murmu, citada pela Agência France Presse (AFP), afirmou estar "ferida pela perda de vidas nos acidentes relacionados com as fortes chuvas".

PE // EA

Lusa/Fim