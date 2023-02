"Temos cerca de 2.400 famílias que estão numa situação critica, porque sofreram inundações ou têm as vias de acesso com trânsito condicionado", referiu Esselina Muzima, delegada do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) na cidade de Maputo.

"Estamos a prestar atenção especial a essas famílias", detalhou, durante uma visita a bairros inundados, sem registo de feridos.

Moçambique está em plena época das chuvas e, no caso de Maputo, tem havido um agravamento constante desde terça-feira, chegando a mais de 100 milímetros em 24 horas na quarta-feira e durante a madrugada de hoje, referiu.

"Essa precipitação resultou em inundações em quase todos os distritos municipais", sublinhou a responsável.

A primeira ação das equipas de auxílio centra-se em "aumentar a capacidade de escoamento de águas fluviais, sucção, bombeamento e limpeza de valas", detalhou Esselina Muzima.

As inundações urbanas em Maputo e arredores são recorrentes nesta altura do ano.

"Temos mapas de risco", referiu, ao explicar que o INGD tem apelado à população "para fazer a limpeza constante e manutenção dos cursos da água" nas zonas de alto risco de inundações.

Ao mesmo tempo, há atividade de sensibilização para aumento da resiliência das habitações, a maioria de construção precária.

A delegada do INGD referiu que de ano para ano "estão a surgir novas zonas" sujeitas a inundações, acrescentando que pode haver sinais de impacto "de alterações climáticas".

