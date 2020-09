"O problema em Cabo Delgado não é simplesmente militar, a principal motivação da insegurança é a negligência e o subdesenvolvimento da província, bem como das províncias vizinhas de Nampula e Niassa, por sucessivos governos e a marginalização da população da província, o que resultou em pobreza e desemprego generalizados", escreveu o analista Louw Nel.

Numa análise sobre um eventual envolvimento da África do Sul na província de Cabo Delgado, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, Louw Nel notou que "nenhuma intervenção militar vai dar frutos se não for realizada em conjunto com um maior e mais substancial desenvolvimento da região, e com a garantia de que as enormes receitas do gás natural liquefeito vão beneficiar a população local".