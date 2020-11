De acordo com o boletim, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir há cerca de duas semanas, sendo agora 2.122 pessoas, mais 150 do que no sábado.

Por sua vez, os doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos diminuíram ligeiramente nas últimas 24 horas, estando 284 pessoas internadas nestas unidades, menos duas do que sábado.

Portugal contabiliza hoje mais 37 mortos relacionados com a covid-19 e 3.062 novos casos confirmados de infeção.

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal regista 144.341 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e 2.544 óbitos.

Das 37 mortes registadas, 20 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e duas no Alentejo.

