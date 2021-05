Na sua página da internet com informação sobre a pandemia, as autoridades de saúde francesas indicaram que os hospitais admitiram 19.765 pacientes com covid-19, uma descida em relação aos 20.209 do dia anterior.

O número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos também caiu para 3.544, em comparação com 3.631 no dia anterior.

Nas últimas 24 horas, foram registados 12.611 positivos, menos 189 do que no dia anterior.

Desde o início da epidemia, quase 5,6 milhões de pessoas foram oficialmente contaminadas.

Foram também registadas 89 óbitos em hospitais no último dia, aumentando o total de mortes por covid-19 em França para 108.526.

Em relação à vacinação, a Direção-Geral da Saúde francesa indicou, em comunicado, que, desde o início do processo, no final de dezembro, 22.908.758 pessoas receberam pelo menos uma dose, o que representa 34,2% da população total e 43,6% dos idosos.

Adicionalmente, 9.690.645 pessoas receberam as duas doses da vacina, correspondendo a 14,5% da população e 18,5% dos idosos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.445.582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

